Começa última etapa do vôlei de praia A última etapa do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, que será realizada na praia de Camburi, em Vitória, Espírito Santo, terá início nesta terça-feira com o torneio qualificatório. Na quarta-feira, serão selecionadas as oito duplas que se juntarão aos atletas da chave de elite. Com 32 duplas na disputa do título da etapa (oito do qualifying e 24 pré-ranqueadas), os jogos da fase principal acontecem a partir de quinta-feira, dia 29.