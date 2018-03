Completa, seleção brasileira de vôlei intensifica treinamento

Os treinos da seleção brasileira masculina de vôlei começaram no dia 6 de maio, em Saquarema (RJ), mas o grupo só passou a trabalhar completo nesta terça-feira, depois da apresentação do ponteiro Giba e do líbero Escadinha - os últimos a chegarem. Assim, o técnico Bernardinho pode intensificar a preparação do time para os grandes desafios da temporada: a Liga Mundial, em junho e julho, e a Olimpíada de Pequim, em agosto. A estréia do Brasil na temporada será apenas no dia 14 de junho, contra a Sérvia, em São Paulo, durante a abertura da Liga Mundial. Mas Bernardinho não costuma perder tempo na preparação da seleção. "Não nos consideramos melhores que nenhuma outra seleção, mas sempre buscamos estar mais bem preparados que nossos rivais. Nosso modelo de preparação já vem sendo copiado por muitas equipes no mundo. Precisamos, a cada competição, provar nossa condição", explicou o treinador. Finalmente integrado ao grupo do Brasil, depois de um breve descanso ao voltar de seu clube na Rússia, Giba mostrou motivação extra para encarar os puxados treinos na seleção de Bernardinho. Tudo por causa de um objetivo maior: conquistar o sexto título seguido da Liga Mundial e ser bicampeão olímpico, num curto espaço de tempo. "Temos uma vontade enorme de fechar mais um ciclo olímpico com uma medalha de ouro. O grupo está muito motivado por este objetivo. A prioridade é os Jogos Olímpicos, mas a Liga Mundial, além de um treinamento de luxo, será muito importante para nós. Teremos a oportunidade de disputar a fase final no Brasil e isso nos deixará perto de nossos amigos e familiares pouco antes do embarque para Pequim. Seremos a única seleção a ter este privilégio e vamos aproveitá-lo", conta Giba. MULHERES Também treinando em Saquarema, a seleção brasileira feminina de vôlei só ficará completa nesta quarta-feira, quando a levantadora Fofão e a meio-de-rede Walewska irão se juntar o grupo - elas estavam disputando o Campeonato Espanhol. Mas, no momento, a maior preocupação do técnico José Roberto Guimarães é com a recuperação de Jaqueline, que sofreu contusão no joelho direito. "Estou me sentindo bem. Não tenho mais dores no joelho. Apenas uma sensibilidade, que é normal. O grupo todo está me ajudando bastante. Considero todos os problemas que passei uma provação. O que mais me motiva é o meu objetivo de disputar uma Olimpíada. Este é o meu sonho. Estou dando a volta por cima", afirmou Jaqueline. A seleção feminina fará a preparação em Saquarema até o dia 8 de junho, quando embarca para três amistosos nos Estados Unidos. Depois, segue para a disputa do Grand Prix, na Ásia. E, então, partirá em busca da medalha olímpica nos Jogos de Pequim, em agosto.