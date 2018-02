Confira a classificação final da Copa do Mundo de vôlei

Com a vitória sobre o Japão, o Brasil conquistou o título da Copa do Mundo de vôlei masculina. Foi o segundo do Pais na história, que já havia ganhado a competição em 2003. Os três primeiros do torneio garantiram vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim. Além dos brasileiros, se classificaram: Rússia e Bulgária. Classificação final da Copa do Mundo: 1.º Brasil - 21 pontos 2.º Rússia - 20 3.º Bulgária - 20 4.º Estados Unidos - 19 5.º Espanha - 18 6.º Porto Rico - 16 7.º Argentina - 16 8.º Austrália - 15 9.º Japão - 14 10.º Egito - 14 11.º Coréia do Sul - 13 12.º Tunísia - 12 Todos os campeões da Copa do Mundo: 1965 - URSS 1969 - Alemanha 1977 - URSS 1981 - URSS 1985 - EUA 1989 - Cuba 1991 - URSS 1995 - Itália 1999 - Rússia 2003 - Brasil 2007 - Brasil