Confronto paulista encerra segunda rodada da Superliga

São Caetano e Vôlei Futuro encerram, nesta terça-feira, a segunda rodada do primeira fase da Superliga feminina 2007/2008. O confronto, válido pelo grupo A da competição, será realizado no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul, às 19h30. O duelo desta terça será o quarto entre São Caetano e Vôlei Futuro na atual temporada. No Campeonato Paulista, as equipes se encontraram duas vezes, uma em agosto e outra em setembro, e o time de São Caetano do Sul, vice-campeão paulista, venceu as duas por 3 sets a 0. No último confronto, em outubro, durante os Jogos Abertos do Interior, o Vôlei Futuro levou a melhor: 3 sets a 2. A equipe de Araçatuba ficou em segundo lugar no torneio. Para o técnico do São Caetano, Jaílson Silva, o jogo contra o Vôlei Futuro será equilibrado. O treinador da equipe vice-campeã paulista acredita que o adversário está em franca evolução e pode criar dificuldades para o time da casa. "Já conhecemos um pouco do Vôlei Futuro, pois temos nos enfrentado bastante nos últimos meses. É um time de potencial, que está evoluindo muito desde o Campeonato Paulista. Não esperamos facilidades. O Vôlei Futuro está em ascensão, mas estamos analisando todas as informações sobre a equipe para não sermos surpreendidos em casa. A Superliga tem tudo para ser a mais equilibrada dos últimos cinco anos e os jogos em casa serão decisivos", aposta o treinador. Marco Antônio Di Bonifácio, técnico do Vôlei Futuro, também acredita no bom momento de sua equipe na temporada. De acordo com o treinador da equipe de Araçatuba, a tendência é evoluir a cada rodada. "Fizemos algumas modificações no sistema de jogo da equipe desde o Campeonato Paulista e estamos mais bem adaptados à maneira de jogar do São Caetano. Tanto que, nos Jogos Abertos, conseguimos superá-los. Independente de qualquer resultado, acredito que nossa equipe está melhorando bastante com os treinamentos, principalmente no sistema ofensivo. Aos poucos, o time está se encontrando. Precisamos ter paciência, pois só com o tempo vamos alcançar o nível esperado", conclui.