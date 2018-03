Conselho da FIVB aprova restrição para estrangeiros em clubes O conselho da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) declarou apoio nesta segunda-feira à proposta polêmica de limitar o número de jogadores estrangeiros autorizados a atuar em competições de clubes. Similar a proposta "6+5" idealizada pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, para os clubes de futebol, o sistema de cotas do vôlei garantirá que pelo menos metade dos seis jogadores em quadra por uma equipe possa defender a seleção do país-sede do time. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira pelo conselho de diretores, a FIVB disse que as medidas são necessárias "para impedir o monopólio de melhores jogadores do mundo por um ou alguns clubes financeiramente fortes". A proposta de cotas ainda precisa ser levada às associações filiadas à FIVB em congresso no mês que vem que acontece em Dubai e, se forem aprovadas, entrarão em vigor em todo o mundo a partir da temporada 2010/2011. Originalmente, a FIVB tinha planejado introduzir uma cota mais rígida de "4+2", permitindo aos times usarem apenas dois jogadores estrangeiros de cada vez na quadra, mas na última semanas eles aliviaram a proposta. Como a Fifa, a FIVB rejeitou as alegações de que suas propostas estejam em conflito com as leis trabalhistas da União Européia, que autorizam a livre movimentação de trabalhadores entre os países componente do bloco.