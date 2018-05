Contra 'inimigo íntimo', Molico/Osasco busca a 13ª final da Superliga

SÃO PAULO - Mais de uma década passou, os nomes de patrocinadores se sucederam - BCN, Finasa, Sollys, Molico -, mas Osasco manteve a escrita: nos últimos 12 anos, esteve na final da Superliga Feminina. Nesta sexta-feira, a equipe busca sua 13ª final consecutiva contra o Sesi, no clássico paulista da semifinal. O jogo será no Ginásio José Liberatti, em Osasco, a partir das 21h30.

Osasco e Sesi já fizeram três finais nesta temporada. O placar é de 2 a 1, com o time de Luizomar de Moura campeão paulista e da Copa do Brasil. O time paulistano, liderado por Talmo de Oliveira, conquistou a importante vitória no Sul-Americano, que garantirá à equipe sua primeira participação em um Mundial. Além disso, foi a única derrota sofrida por Osasco em 2014.

Na Superliga, são 28 jogos e 28 vitórias, recorde absoluto de triunfos na história da Superliga, superando a marca que antes pertencia ao Leite Moça, na temporada 1995/96, com 26 vitórias. "Em nenhum momento esse histórico pesa, são só números que ficam para a história. Vamos tentar conquistar a vaga para final", afirma o técnico do Osasco.

Osasco teve duas semanas de preparação para o jogo desta noite. Mas foi apenas no fim da noite de sexta-feira que soube que o adversário era o Sesi - a série das quartas de final contra o Praia Clube foi decidida no terceiro jogo. "Não tivemos muito tempo, mas vamos enfrentar um adversário que conhecemos bem e contra o qual já jogamos muitas vezes neste ano. Pudemos relembrar coisas que deram certo, outras que deram errado. A equipe está muito motivada."

Em um confronto de 'inimigos íntimos', Luizomar deixa claro que o Sesi é um time formado para conquistar títulos. "Por isso, acho que a qualidade individual é o que vai fazer a diferença. É o momento do grande jogador."