Contrato até 2005 seduziu Giovane "Minha casa sempre foi uma mala. O que quero agora é poder voltar para um porto seguro todo dia, uma coisa duradoura." Foi dessa forma que Giovane explicou sua rescisão de contrato com o Wizard/Suzano para voltar ao Banespa/Mastercard. O novo contrato com o time que o revelou tem vigência até maio de 2005. É o mais duradouro que um jogador de vôlei já assinou no Brasil. Giovane tinha contrato com o Suzano até maio do ano que vem. Mas, segundo ele, havia uma cláusula que previa rescisão. ?Estou me sentindo um menino novamente. O que mais pesou na minha decisão foi a estabilidade que terei no Banespa. Tenho certeza de que estou indo pelo caminho certo?, afirmou Giovane, que se torna o terceiro campeão mundial no elenco do time paulista - o líbero Serginho e o central Rodrigão também fazem parte do grupo do técnico Mauro Grasso. Aprendizado - "Quando aquele saque caiu (marcando o ponto final do Campeonato Mundial da Argentina, em outubro) e fomos campeões, vi que muita coisa era parecida com 1992, quando fomos campeões olímpicos. Naquele momento fui oportunista, mas as chances acabaram. O que quero é colocar um projeto em prática", disse Giovane. José Montanaro Júnior, o gerente da equipe do Banespa, explicou: "Ele não tem mais nenhum vínculo com o time de Suzano. Havia dois vínculos, um como atleta e outro com direito de uso de imagem. Apenas o primeiro foi rompido. O Giovane só não pode jogar ainda porque os papéis na Confederação Brasileira não estão em ordem. Só isso." Giovane se defendeu: "Tive de pensar em mim quando deixei o Suzano. Não posso ser responsabilizado se a Wizard tirar o patrocínio do time. Semana que vem vou sentar com eles para acertar o uso da minha imagem. Afinal, eles investiram toda uma campanha publicitária em mim. Não quero que ninguém saia prejudicado." Apesar das especulações de que vai ganhar R$ 1 milhão por ano, o jogador garante que foi o fator emocional que precipitou o retorno. "Escolhi esse caminho porque é um contrato de três anos. No projeto está a Fundação Giovane Gavio, que existe há dois anos em Juiz de Fora e vai interagir mais com meu público através de um site." Giovane, de 30 anos, já está de olho na Olimpíada de Atenas/2004. "Quero me manter bem para merecer a vaga. Em 2000, fui chamado só pelo meu nome e o clima não foi legal. Quero ganhar de novo para, junto com o Maurício, me transformar no maior jogador do Brasil", disse ele.