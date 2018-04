Costa Rica e o Canadá estão no Mundial feminino de 2010

A Costa Rica e o Canadá garantiram neste domingo uma vaga no Mundial feminino de vôlei de 2010, que será disputado no Japão. A classificação das costa-riquenhas veio com uma vitória por 3 sets a 0 (25/16, 25/17 e 25/18) sobre Trinidad e Tobago, e a das canadenses com um triunfo por 3 a 2 (25/13, 25/22, 22/25, 20/25 e 15/8) sobre o México.

O torneio pré-mundial das mulheres aconteceu na cidade de Tijuana, sendo que ao mesmo tempo, em Guadalajara, no México, aconteceu a competição masculina.

Entre os homens, as vagas desta zona para o Mundial de 2010, na Itália, ficaram com Canadá e México. Os vencedores do campeonato foram os canadenses, que na decisão superaram os mexicanos por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/18 e 25/17.