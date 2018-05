Cruzeiro bate Sesi e é campeão da Superliga masculina

BELO HORIZONTE - Com uma atuação arrasadora, o Sada Cruzeiro se sagrou campeão da Superliga masculina de vôlei na manhã deste domingo ao vencer na final o Sesi pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 21/19, 21/17 e 21/18, diante de sua torcida, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte.

O triunfo, que garantiu o segundo título dos atuais campeões mundiais na Superliga, marcou a revanche da equipe mineira, que havia sido superada pelos rivais paulistas na final de 2010. O troféu também consagrou o grande momento vivido pelos mineiros, que ostentaram a 15ª final seguida neste domingo, entre diversos títulos, incluindo o mundial e o sul-americano.

Foi no clima desta bagagem que o Cruzeiro entrou em quadra neste domingo. E deu poucas chances ao adversário. No set inicial, assumiu a ponta no placar logo nos primeiros pontos e, mesmo sem abrir grande vantagem, venceu a parcial e impôs pressão sobre os visitantes.

O Sesi não se abalou com o revés e equilibrou o duelo no segundo set. Mas, com grande aproveitamento no saque, o Cruzeiro conseguia manter a dianteira, abrindo até três pontos de diferença.

Depois de fechar a segunda parcial, o time mineiro contou com o desespero do Sesi para ter um triunfo mais tranquilo no último set. Ainda assim, o Sesi salvou dois match points antes de ver o rival fechar a parcial e o jogo.

"Independentemente do placar, o jogo foi equilibrado, sim. O saque fez diferença no jogo. O Cruzeiro sacou melhor", avaliou o oposto Wallace, da equipe mineira, em entrevista à Sportv. "A torcida mereceu, nos apoiou desde o primeiro dia que aparecemos aqui", disse o levantador William.

Criticado pela suposta baixa estatura (1,85 metro), o jogador aproveitou a comemoração para fazer um desabafo. "É uma cobrança muito grande sobre nós. Muita gente critica o trabalho, dizem que você é baixo, que não dá. É difícil, tem que provar o tempo todo. E as vezes é preciso fazer um desabafo como esse", disse William.

Murilo, um dos homens de confiança do técnico Bernardinho na seleção brasileira, lamentou a derrota do Sesi, mas admitiu a superioridade do Cruzeiro. "Desde o início não conseguimos fazer o que tínhamos planejado. Colocamos eles em dificuldades em alguns momentos, mas não conseguimos aproveitar. Não conseguimos ser eficientes em nenhum momento do segundo set. Depois, no terceiro, bateu o desespero. Parabéns para eles, pelo grupo, pelo que fizeram em toda a competição", disse o ponteiro.