Cruzeiro é superado pelo Zenit e fica fora da final do Mundial de Clubes de Vôlei

O Sada Cruzeiro foi derrotado neste sábado pelo Zenit Kazan, da Rússia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/18, em Cracóvia, na Polônia, em jogo válido pelas semifinais do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei.

Atual bicampeão da competição e também vencedor do torneio em 2013, o time mineiro assim fracassou na sua tentativa de buscar o tetracampeonato nesta edição do evento. Para completar, a equipe não conseguiu dar continuidade ao bom retrospecto que vinha tendo contra o Zenit, a quem derrotou nas finais que valeram os seus dois últimos títulos mundiais.

O ponteiro cubano León, da equipe russa, foi o grande nome do duelo realizado neste sábado na Tauron Arena, com 20 pontos, enquanto Leal, cubano naturalizado brasileiro, foi o maior pontuador do time cruzeirense, com 14 acertos.

Esse é o terceiro ano consecutivo em que o Zenit vai à final do Mundial de Clubes, do qual foi vice-campeão em 2015 e 2016. O time russo também foi terceiro colocado da competição em 2009 e 2011, assim como terminou na quarta posição em 2012.

Com a derrota neste sábado, o Cruzeiro terá de se contentar com a disputa pela medalha de bronze neste domingo, às 14h30 (de Brasília), contra o perdedor da outra semifinal, entre o Lube Civitanova, da Itália, e o Skra Belchatow, da Polônia.