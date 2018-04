Cruzeiro ganha fácil e lidera a Superliga Masculina

O Sada Cruzeiro (MG) viajou até Cuiabá, capital de Mato Grosso, e não tomou conhecimento do Funvic/Uptime/Cuiabá (MT), nesta quinta-feira, para se manter na liderança da Superliga Masculina de vôlei. Com o placar de 3 sets a 0 - parciais de 25/14, 25/23 e 25/23 -, pela 15.ª rodada, o time mineiro segue em primeiro lugar, agora com 27 pontos (13 vitórias e apenas uma derrota).

Com a mesma pontuação, mas com saldo de sets (primeiro critério de desempate) menor, está a Cimed (SC), que também passou com facilidade pelo seu adversário. No interior do Rio de Janeiro, a equipe catarinense derrotou o Volta Redonda (RJ) por 3 sets a 1 - com parciais de 26/28, 25/21, 25/20 e 25/17.

Quem subiu na tabela de classificação foi o Montes Claros/Funadem (MG). Em casa, o time mineiro derrotou o Santo André (SP) por 3 sets a 0 - parciais de 25/13, 25/16 e 25/22 -, ultrapassou Pinheiros/Sky (SP) e Sesi (SP) e ocupa agora a terceira colocação com 24 pontos (11 vitórias em 13 partidas).

Mais quatro jogos foram realizados nesta quinta. O Fátima/Medquímica/UCS (RS) bateu o Lupo/Náutico/Let´s (SP) por 3 sets a 0 (25/23, 25/19 e 25/14), em Caxias do Sul; o Brasil Vôlei Clube (SP) ganhou do Ulbra/São Caetano (SP) por 3 sets a 0 (25/19, 25/18 e 25/23), em São Bernardo do Campo; o Vivo/Minas (MG) derrotou o Upis/Brasília (DF) por 3 sets a 0 (25/18, 25/17 e 25/20), no Distrito Federal; e o Soya/Blumenau/Furb/Barão (SC) passou pelo Álvares/Vitória (ES) por 3 sets a 2 (28/26, 25/27, 25/23, 31/33 e 15/9), no Espírito Santo.