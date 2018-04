Cruzeiro vence e assume liderança na Superliga

Após ser derrotada na estreia para o Florianópolis, a equipe mineira não perdeu mais e chegou a uma série invicta de 11 partidas. "A gente vem numa boa sequência de vitórias, estamos na liderança e isso traz uma responsabilidade maior cada vez que entramos em quadra. As outras equipes vão querer ganhar de nós e, por isso, temos que estar sempre bem preparados", avaliou o levantador Sandro.

Mas apesar da vitória do Cruzeiro nesta segunda-feira, o principal destaque do confronto foi o ponteiro Rapha, do Vôlei Futuro - terminou a partida com 14 pontos.

O técnico do clube paulista elogiou a qualidade do adversário após o jogo. "Eles jogaram muito bem e controlaram a partida. Nós não jogamos mal, mas não conseguimos imprimir pressão sobre eles", afirmou Rubinho.