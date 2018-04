Cruzeiro vence o clássico mineiro e vai à final da Superliga

O Sada/Cruzeiro é o primeiro time classificado para a final da Superliga Masculina de Vôlei e terá o direito de mandar em Minas Gerais a partida única da decisão. Nesta segunda-feira, o atual campeão fez 3 sets a 0 (25/21, 25/11 e 25/19) no seu maior rival, o Minas Tênis Clube, fechou a série semifinal em 2 a 0 e se garantiu na final pela quinta temporada seguida.

Projeto mais sólido do vôlei masculino no Brasil, o Sada disputou, neste ano, a sua oitava semifinal seguida da Superliga. Desde 2011, a equipe chega sempre à final, tendo conquistado o título das temporadas 2011/12 e 2013/14. Em ambas as ocasiões, venceu o Minas na semifinal.

O regulamento da Superliga desta temporada garante que a equipe de melhor campanha na fase de classificação tenha o direito de receber no seu Estado a partida única da final. O Sada sobrou na primeira fase, com 19 vitórias e três derrotas. O Minas havia sido o quarto melhor da fase de classificação.