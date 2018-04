Cuba renova a seleção de vôlei Depois da deserção de seis jogadores, que abandonaram a seleção para tentar jogar na Itália, Cuba anunciou nesta quinta-feira a renovação da sua seleção de vôlei masculino. Enquanto isso, os atletas que deixaram o elenco estão proibidos pela Federação Internacional de Vôlei de defender qualquer equipe do mundo e os dirigentes cubanos se negam a comentar o caso e a dizer qual será o futuro deles. Ihosvany Hernández, Jorge Luis Hernández, Yasel Romero, Leonel Marshall, Angel Dennis e Ramón Gato abandonaram a seleção cubana em dezembro passado, durante um torneio amistoso na Bélgica. Todos garantiram que motivação não foi política. Querem apenas a oportunidade de jogar no vôlei italiano, o mais valorizado do mundo. As mudanças na seleção cubana começam na comissão técnica. Eliseo Ramos irá substituir Gilberto Herrera e será auxiliado por outros três treinadores: Juan Andrés León, Ramón Lawrence e Ernesto Martínez. Além disso, 30 atletas, incluindo muitos juniores e juvenis, já estão escalados para os treinos que definirão a nova seleção cubana.