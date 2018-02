Cuba vence Canadá na final e garante vaga na Olimpíada

A seleção de Cuba se classificou para a Olimpíada de Pequim, em 2008, vencendo o Canadá por 3 sets a 0 (25-19, 25-9 e 25-16) na final do Torneio Pré-olímpico de vôlei feminino, no sábado, na cidade mexicana de Monterrey. Yumilka Ruiz, com 17 pontos, foi o destaque da equipe. Carcacés e Carrillo marcaram 11 cada um. Yanelis Santos foi responsável por seis dos 13 pontos de bloqueio cubanos. Cuba, quarta colocada na Copa do Mundo, conquistou três ouros e um bronze nos últimos quatro Jogos Olímpicos. Mas a luta pelo pódio em 2008 será difícil, agora que a equipe não é mais a máquina dos anos 90, dirigida pelo técnico Eugenio George e liderada por Mireya Luis. Brasil, China, Itália e Estados Unidos já estavam classificados para os Jogos Olímpicos. Porto Rico ganhou a medalha de bronze do torneio ao derrotar a República Dominicana por 3 a 2 (25-22, 25-23, 23-25, 15-25, 22-20).