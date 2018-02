Cuba vence Canadá no Pré-Olímpico feminino de vôlei

Cuba estreou com vitória no Grupo A do Pré-olímpico feminino de vôlei, vencendo o Canadá por 3 sets a 0 (25/20, 25/23 e 25/23), em Monterrey, no norte do México. Em outro duelo, o México não teve problemas para superar Trinidad e Tobago por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/14 e 25/15. Porto Rico e República Dominicana também disputam a competição, que classifica uma equipe para os Jogos Olímpicos de Pequim. O Brasil já está classificado para a Olimpíada, assim como China, Itália e Estados Unidos.