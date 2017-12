Cuba vence e garante vaga na semifinal A seleção feminina de vôlei de Cuba venceu os Estados Unidos na madrugada desta quinta-feira, em Macau, na China, por três sets a zero, em partida válida pela segunda rodada da fase decisiva do Grand Prix Mundial da Ásia. As parciais foram de 26/24, 25/13 e 25/20. Com esse resultado a seleção de Cuba - que na estréia nesta fase venceu o Brasil por 3 a 2 - garantiu sua vaga nas semifinais do torneio. A seleção americana decide sua classificação nesta sexta-feira diante do Brasil. Esta partida está marcada para as 6 horas (de Brasília).