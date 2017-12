Cuba volta a ser "inimigo" na Ásia A seleção brasileira feminina terá a partir de amanhã a prova de fogo do Grand Prix. Integrante do Grupo B, o Brasil enfrenta Cuba às 7 horas (horário de Brasília) e quinta-feira, às 6 horas, a Coréia do Sul. Na sexta-feira, o adversário será os Estados Unidos (6 horas). A SporTV mostrará ao vivo as partidas da seleção brasileira. Na fase de classificação, o Brasil, terceiro no geral, derrotou Cuba e Coréia por 3 a 2 e 3 a 1 respectivamente, mas não enfrentou as norte-americanas. Para manter-se entre as três melhores seleções do mundo, o Brasil precisa classificar-se entre os dois primeiros colocados do grupo. As semifinais serão disputadas na madrugada de sábado, e o título e a medalha de bronze, no domingo. Apesar da irregularidade das equipes na primeira fase, o técnico Marco Aurélio Motta acredita que essa é a hora em que todas deverão subir de produção. "Algumas seleções pouparam atletas, outras estão renovando. O GP tem um efeito de reorganização dos times como foi a Liga Mundial masculina", opina Motta, que já definiu o time titular de amanhã com Fabiana Berto, Walewska, Kely, Fernanda Doval, Érika e Karin. Ricarda é a líbero. Atual campeã do GP, Cuba, que terminou a primeira fase em sexto lugar, teve contra-tempos antes da disputa da última etapa, em Harbin. "Começamos mal a competição na primeira etapa, melhoramos na segunda e depois tivemos uma série de problemas com o visto. Ficamos quatro dias sem treinar e essa parada prejudicou muito nossa equipe", lamenta o técnico cubano, Felipe Calderón. "A partida contra o Brasil será um bom teste. Precisamos readquirir a forma." A Coréia, sétima colocada na fase de classificação, só venceu uma partida até o momento. "Estamos em um processo de renovação", justifica o técnico Hoa-Suk Ryu. A rodada de amanhã terá também: Rússia x Japão, Estados Unidos x Coréia e China x Alemanha. Quinta-feira os confrontos serão: Estados Unidos x Cuba, Rússia x Alemanha e China x Japão.