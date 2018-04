Cubana Regla Bell estreia neste sábado pelo São Caetano

Um mês e meio após ser contratada, a cubana Regla Bell finalmente fará a sua estreia pelo Blausiegel/São Caetano. Ela estará em quadra neste sábado, às 9h30, na partida contra o Taboão/UniÍtalo, no ABC, válida pelo Campeonato Paulista.

"Estou muito feliz em poder jogar e não apenas treinar. Me sinto preparada e espero ajudar o Blausiegel/São Caetano da melhor maneira possível", declarou a tricampeã olímpica - Barcelona (1992), Atlanta (1996) e Sydney (2000).

Já o técnico Mauro Grasso comemora o reforço. "A Regla será uma peça importante que pretendemos usar no decorrer da partida. Ela ainda não começará como titular, pois ainda está aquém do que pode jogar, mas o fato dela estar com o grupo nos jogos é essencial para o seu entrosamento na equipe", disse.