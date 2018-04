Cubanos conseguem visto na Itália Cinco jogadores da seleção cubana de futebol que abandonaram a concentração na Bélgica e se refugiaram na Itália no mês passado obtiveram permissão para morar no País. Ihosvany Hernández, Angel Dennis, Iasser Romero, Lionel Marshall e Ramón Gado tiveram uma licença provisória e renovável. O sexto jogador, José Luiz Hernández Larriñaga, deixou Roma e foi para a Argentina, onde irá se casar e adquirir nacionalidade local. Os atletas abandonaram a concentração da seleção cubana alegando razões ?esportivas?. A Federação Internacional de Vôlei determinou, então, que eles só poderão jogar em equipes se tiverem autorização da Federação Cubana de Vôlei, e ameaçou punir com suspensão os clubes que vierem a contratá-los sem essa permissão.