Dani Lins vira referência na nova seleção de vôlei feminina

SAQUAREMA - Aposta do técnico José Roberto Guimarães para a disputa da Olimpíada de Londres, a levantadora Dani Lins virou titular da seleção brasileira feminina de vôlei durante a competição e ajudou bastante na conquista da medalha de ouro no ano passado. Agora, com essa experiência e o sucesso alcançado, ela passou a ser uma das referências do renovado grupo que está começando um novo ciclo olímpico.

Com novatas como Priscila Daroit, Monique e Bia, a seleção abre a temporada com a disputa de duas competições na Europa: o Montreux Volley Masters, de 28 de maio a 2 de junho, na Suíça, e o Torneio de Alassio, de 4 a 10 de junho, na Itália. E Dani Lins está empolgada com o começo do trabalho, depois de um período de treinos no CT da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) em Saquarema (RJ).

"Começamos bem o ciclo olímpico. A equipe tem treinado forte. E espero iniciar com o pé direito em Montreux. Temos que trabalhar ainda mais. Tanto em 2009 quanto agora temos uma mescla de jogadoras novas e experientes. Isso é muito bom para os dois lados. O grupo está muito animado. Nossos principais objetivos continuam sendo Mundial e Olimpíada", disse a levantadora.

Titular da seleção, especialmente depois da campanha em Londres, Dani Lins já projeta a preparação para a próxima Olimpíada, em 2016, no Rio. "Sabemos que, por ser no Brasil, haverá uma cobrança maior nos Jogos Olímpicos, mas isso faz parte. No entanto, ainda tem muita coisa para acontecer antes disso. Temos que trabalhar duro no dia a dia para as coisas acontecerem", afirmou a jogadora.