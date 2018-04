De novo, seleção feminina trava e leva virada incrível dos EUA

A seleção brasileira feminina de vôlei voltou a travar e perdeu nesta quarta-feira para os Estados Unidos por 3 sets a 2, depois de estar ganhando por 2 a 0, em partida válida pela quinta rodada da Copa do Mundo. O resultado tira a invencibilidade da equipe do técnico José Roberto Guimarães, que agora soma 80% de aproveitamento, com quatro vitórias e uma derrota. As norte-americanas continuam invictas e na liderança com cinco triunfos - ao lado da Itália. Concentrado, o Brasil não teve problemas para derrotar as norte-americanas nos dois primeiros sets, com 25/17 e 25/16. Porém, a equipe cometeu muitos erros no terceiro, perdeu por 25/21 e viu a situação complicar. Assim como aconteceu nas derrotas para a Rússia, na Olimpíada de 2004, e para Cuba, nos Jogos Pan-Americanos, o nervosismo tomou conta das jogadoras. O quarto set terminou com vitória dos Estados Unidos por 25 a 23. As brasileiras chegaram a estar perdendo por 19 a 23 no quarto set, quando conseguiram equilibrar a partida e diminuir a desvantagem para 23 a 24 - porém, Paula errou o saque no momento em que as jogadoras dos Estados Unidos estavam perdidas em quadra. No quinto set, Zé Roberto cansou de pedir tranqüilidade para as brasileiras, mas a equipe novamente mostrou nervosismo e perdeu por 15/9. Foi a primeira derrota para as norte-americanas desde 2003. Com a queda, as brasileiras ficam em terceiro lugar na competição, que é disputada no sistema "todos contra todos". As três melhores seleções garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim, em agosto de 2008. O próximo desafio do Brasil será nesta sexta-feira, contra a Tailândia, às 7h05 (de Brasília).