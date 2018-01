De virada, Brasil conquista o hexa na Liga Mundial O Brasil conquistou neste domingo o hexacampeonato da Liga Mundial de vôlei ao vencer a França, de virada, por 3 sets a 2, em 1 hora e 54 minutos de partida. É o 16.º título do Brasil em 20 torneios disputados sob o comando do técnico Bernardinho, e a quinta Liga nas últimas seis edições. O jogo começou muito equilibrado, mas a França, mais regular, aproveitou os vacilos e os erros da equipe brasileira e venceu os dois primeiros sets por 25/22 e 25/23. No terceiro set começaram a fazer efeito as mudanças feitas por Bernardinho no fim da parcial anterior, com as entradas de Murilo e Anderson nos lugares de Dante e André Nascimento, respectivamente. Gustavo substituiu André Heller, e o Brasil fechou com os mesmos placar: 25/22 e 25/23. O quinto set também foi equilibrado e seguiu sem grande diferença de pontos até que o Brasil abriu 9/6. A França reagiu, mas, apostando principalmente com os ataques de Giba e Anderson e conseguiu fechar em 15/13 num ataque de Rodrigão pelo meio.