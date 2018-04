De virada, Pinheiros vence o São Bernardo em casa na Superliga

SÃO PAULO - Na abertura da quarta rodada do returno da Superliga feminina de vôlei, o Pinheiros/Mackenzie levou um susto. Depois de perder o primeiro set, a equipe bicampeã paulista se recuperou e derrotou o BMG/São Bernardo nesta terça-feira por 3 sets a 1 (19/25, 25/21, 25/19 e 25/17), em 1h48 de jogo no Ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo.

O nome da partida saiu do banco de reservas. A levantadora Karine, do Pinheiros, entrou no segundo set no lugar da titular Fabíola e não saiu mais da quadra. A jogadora foi decisiva na vitória e foi eleita a melhor atleta da partida.

"Não é fácil ser reserva de uma das melhores levantadoras do mundo. A Fabíola está crescendo e alcançando o seu lugar na seleção. Apesar de ela ser mais jovem do que eu, estou aprendendo muito com ela. Sempre temos que aproveitar as oportunidades. Hoje (terça), aproveitei e consegui ajudar o time", avaliou Karine.

A maior pontuadora da partida foi a oposto do Pinheiros, Lia. A atacante teve 23 acertos - 21 de ataque, um de bloqueio e um de saque. Pelo São Bernardo, o destaque foi a ponteira Mari Helen, com 16 pontos.

Paulo Coco, técnico do Pinheiros, destacou a força do grupo. "Sabemos que temos um time forte, quando jogamos de forma coletiva e lutamos pelos pontos até o fim. Isso se perdeu um pouco nos últimos jogos da Superliga. Mas, aos poucos, estamos conseguindo recuperar esta forma de jogar. Precisamos nos classificar bem para a próxima fase e chegar bem aos playoffs", avaliou o treinador.

Esta foi a 11.ª vitória do Pinheiros na Superliga. O time ocupa a terceira colocação na competição, mas voltará a ficar em quarto se o Vôlei Futuro vencer o Brusque na próxima quinta-feira, em Araçatuba (SP). O Pinheiros acumula 26 pontos em 15 jogos, com quatro derrotas.

Já o São Bernardo segue na luta para ficar entre os oito primeiros que passarão para as quartas de final. O time de São Bernardo ocupa a sétima colocação, com 21 pontos - seis triunfos e nove resultados negativos.