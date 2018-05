De virada, Sesi acaba com a invencibilidade de Osasco na Superliga

OSASCO - Após 28 jogos sem perder na Superliga Feminina, o Molico/Osasco viu o Sesi ser novamente seu carrasco. O time paulistano, que venceu o adversário na final do Sul-Americano, repetiu a dose na noite de sexta-feira, na primeira partida da semifinal. Em pleno Ginásio José Liberatti, derrotou a equipe da casa por 3 sets a 1 (18/21, 21/17, 21/17 e 23/21) e acabou com a maior série de invencibilidade da história do torneio.

Assim como ocorreu na final da competição continental, também disputada em Osasco, a central Fabiana foi o destaque da partida. Em sintonia fina com a levantadora Dani Lins, a jogadora terminou a partida como a maior pontuadora, com 19 acertos. Foi escolhida, também, o destaque do duelo que abriu os playoffs. "Acho que estamos treinando bastante, porque queremos chegar à final. A equipe está de parabéns, estamos jogando unidas o tempo inteiro. Nos momentos difíceis, ajudamos umas às outras, e só no olhar a gente se concentra e consegue melhorar o jogo."

Ao contrário do que se poderia imaginar, o Sesi não sentiu o cansaço de uma série complicada nas quartas de final, quando precisou dos três jogos para eliminar o Banana Boat/Praia Clube. Mais ligado na partida, o time do técnico Talmo de Oliveira esteve mais ligado, quase conseguiu vencer o primeiro set, e consolidou a virada nas três parciais seguintes. "Elas jogaram melhor, mereceram a vitória. Erraram menos, e isso fez a diferença. Mas tem muita coisa pela frente", disse a oposto Sheilla, que foi o destaque osasquense, com 17 pontos marcados.

A segunda partida dos playoffs está marcada para o Ginásio da Vila Leopoldina, no próximo sábado, às 10 horas. Basta ao Sesi vencer a partida para conseguir, pela primeira vez, decidir a Superliga. O Molico/Osasco, por sua vez, briga para estar em sua 13ª final consecutiva. Nos últimos nove anos, o time paulista fez a decisão do torneio nacional contra a Unilever.