De volta, Nalbert começa a treinar segunda-feira na seleção De volta ao Brasil, depois de uma curta temporada jogando pelo Modena, da Itália, Nalbert está pronto e motivado para começar os treinos na seleção brasileira de vôlei. Ele irá se apresentar na próxima segunda-feira, no CT de Saquarema (RJ), para iniciar os trabalhos de preparação, ao lado de quatro jogadores novatos (Thiago, Lucas, Alan e Sidão). Depois de dois anos no vôlei de praia, Nalbert decidiu voltar às quadras para poder disputar os Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho, e a Olimpíada de Pequim, em 2008. Assim, enfrentou um rápido período de readaptação e também defendeu o Modena na reta final do Campeonato Italiano. E, contando com a confiança do técnico Bernardinho, já foi convocado para a seleção. Campeão olímpico e mundial, Nalbert está no grupo de jogadores inscritos para a disputa da Liga Mundial, que começa em maio. Por isso, já vai começar os treinamentos na próxima segunda, junto com os novatos, enquanto as estrelas da seleção ganham um período de descanso. "Vai ser o veterano e os novatos. Estou amarradão e disposto a mergulhar de cabeça neste novo desafio. Sei que a tarefa é difícil, mas deu para ver nestes jogos e treinos na Itália que dá para voltar ao mesmo nível de antes de ir para a praia", disse Nalbert. Aos 33 anos, o jogador admite que participar da preparação da seleção desde o começo será muito importante para sua readaptação às quadras. "Vai ser ótimo porque poderei fazer um trabalho de base forte com esta comissão técnica de alto nível da seleção brasileira", afirmou.