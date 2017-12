Decisão da Superliga será amanhã Telemig Celular/Minas e Ulbra decidem neste sábado, às 20h30 (com transmissão da SporTV), em Belo Horizonte, o turno da Superliga Masculina de Vôlei, em partida única ? o vencedor assegura uma das vagas para as semifinais da competição. O time mineiro chegou à final como o primeiro colocado do grupo A. Já os gaúchos tiveram a melhor campanha da chave B. No returno os jogos serão dentro das chaves, em ida e volta.