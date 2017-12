Definida tabela do Paulista de vôlei A tabela das semifinais do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei foi confirmada nesta segunda-feira. BCN/Osasco e Blue Life/Pinheiros, classificados por antecedência, enfrentarão MRV/Ponte Preta e São Caetano, respectivamente. A briga para ir à final começa na quinta-feira. Às 15 horas, o São Caetano recebe o Pinheiros, no ginásio Lauro Gomes. E, às 20 horas, o BCN joga no ginásio do Taquaral, em Campinas, contra o MRV. A segunda rodada da série melhor-de-três será sábado, com mudança no mando de jogo. Se necessário, o terceiro confronto será domingo.