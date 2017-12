Definidas as semifinais da Superliga As semifinais da Superliga Feminina de Vôlei terão Rexona/Paraná x BCN/Osasco e MRV/Minas x ACF/Prefeitura de Campos. A fase será definida em melhor-de-três jogos, a partir do dia 30. Minas e Osasco jogam para decidir o returno, neste sábado, às 16 horas, em Belo Horizonte (com TV Bandeirantes).