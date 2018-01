Definidas semifinais da Salonpas Cup O MRV Minas acabou com a invencibilidade do BCN Osasco na Salonpas Cup ao vencer o time paulista por 3 sets a 1, nesta sexta-feira à noite, na capital baiana. A equipe de Minas precisou de pouco mais de uma hora e meia para fechar a partida, a última da fase classificatória, com parciais de 25/20, 25/19 e 25/27, 25/22. A maior pontuadora da partida foi a atacante Andréia Moraes, do Minas, com 20 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar neste sábado, às 15 horas, pelas semifinais da competição, com transmissão da Sportv. O MRV foi o quarto colocado e o BCN, primeiro. O outro finalista sairá do confronto entre o Hisamitsu, do Japão, e o Ravena, da Itália, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Esta partida está programada para 12h30. O torneio amistoso interclubes começou na semana passada e contou ainda com a participação do Rexona, de Curitiba, e o Gimnasia y Esgrima, da Argentina.