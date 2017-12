Definidas semifinais do GP de vôlei A rodada de sábado do Grand Prix de Vôlei Feminino definiu as quatro semifinalistas da competição, que terá semifinais e final entre os dias 20 e 22 na cidade de Osasco. O primeiro lugar na fase de classificação ficou para o BCN/Osasco, que perdeu para o MRV/Minas, terceiro colocado, por 3 sets a 2 (25/21, 25/27, 31/29, 19/25 e 15/12) em Belo Horizonte. Na mesma rodada, em Macaé (RJ), a ACF/Prefeitura de Campos, segunda colocada, derrotou o Blue Life/Pinheiros, quarto lugar, por 3 sets a 0 (25/17, 31/29 e 25/23). Nas semifinais, dia 20, o time de Osasco enfrentará a equipe de Campos, enquanto Minas e Pinheiros disputarão a outra vaga na decisão. Outros jogos da rodada de sábado: Rexona 3 x 2 Macaé (22/25, 26/24, 25/14, 16/25 e 15/10), Açúcar União/São Caetano 3 x 1 Santo André (25/27, 25/20, 25/21 e 25/22). No masculino, seis jogos foram realizados no sábado, válidos pela segunda fase da competição, em três sedes: Suzano, Santo André e Bento Gonçalves (RS). O destaque foi a derrota do Unisul, que estava invicto na competição, por 3 sets a 2 para o Suzano, que jogou em casa (23/25, 25/20, 25/19, 15/25 e 15/13). Outros jogos da rodada: Palmeiras/Guarulhos 3 x 1 Bunge/Barão(25/23, 25/17, 18/25 e 25/19), Telemig Celular/Minas 3 x 0 Bento Gonçalves (25/22, 25/18 e 36/34), Banespa 3 x 1 Shop ABC/Santo André (19/25, 25/20, 25/19 e 28/26), Ulbra 3 x 1 Intelbrás/São José (16/25, 25/21, 25/23 e 25/23) e Lupo/Náutico 3 x 1 Uneb (25/19, 22/25, 25/14 e 25/23).