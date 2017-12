Definidas semifinais do vôlei paulista Palmeiras x Santo André e Suzano x Banespa. Estes serão os duelos das semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Na última rodada da fase de classificação, na noite de sábado, a equipe de Santo André venceu o Lupo/Náutico/Araraquara por 3 sets a 1 e garantiu a última vaga. O time palmeirense também ganhou (3 a 0 no Mogi das Cruzes) e com isso, confirmou a primeira colocação na etapa inicial da competição. Em outro jogo disputado, o São Caetano derrotou o Carioba II/Rio Branco por 3 a 0.