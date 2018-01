Definidos cinco participantes da fase final da Liga Mundial Brasil, França, Sérvia e Montenegro, Bulgária e a anfitriã Rússia estão garantidas na fase final da Liga Mundial de vôlei de 2006, que começa na próxima quarta-feira em Moscou. Falta apenas definir o time que ocupará a sexta e última vaga, por meio de um convite da Federação Internacional (FIVB) a ser divulgado segunda-feira. A seleção brasileira conquistou o grupo B de forma irretocável, com 12 vitórias e igual número de jogos. Neste fim de semana, uma equipe repleta de jogadores pouco utilizados pelo técnico Bernardinho bateu Portugal duas vezes, em Fortaleza. A Argentina acabou em segundo. No grupo A, a Sérvia e Montenegro acabou com o primeiro lugar ao ter melhor saldo de sets que a Polônia, que terminou com os mesmos 21 pontos dos sérvios. No grupo C, com a Rússia classificada por sua condição de anfitriã, a França assegurou a liderança e a vaga com duas vitórias sobre a China. Para a Itália, não adiantou nada vencer os dois compromissos em Moscou. A equipe tem expectativa de ser a convidada da FIVB. Na chave D, a Bulgária passou fácil pelo Egito e levou a vaga na disputa contra Cuba, que acabou com pior aproveitamento que os europeus. A fase final acontece entre 23 e 27 de agosto, em Moscou. As seis equipes se dividirão em dois grupos de três, que jogam entre si.