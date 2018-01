Definidos grupos do Mundial de vôlei Foram sorteados nesta sexta-feira, em Buenos Aires, os grupos do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino, que acontece ano que vem, a partir do dia 28 de setembro, na Argentina. A seleção brasileira caiu na chave E, ao lado dos Estados Unidos, Venezuela e Egito, e jogará a primeira fase em Buenos Aires. A estréia do Brasil no torneio será contra a Venezuela, dia 29. No dia seguinte o confronto será contra os Estados Unidos, o adversário mais difícil da chave. E, em 1º de outubro, o time de Bernardinho encerra a primeira fase contra o Egito. Confira os grupos do Mundial: Grupo A (sede: Rosario) - Argentina, Austrália, China e Portugal Grupo B (Mar del Plata) - Itália, Coréia do Sul, Canadá e Croácia Grupo C (Catamarca) - Rússia, França, Bulgária e Tunísia Grupo D (Santa Fe) - Iugoslávia, Espanha, Japão e Casaquistão Grupo E (Buenos Aires) - Brasil, Estados Unidos, Venezuela e Egito Grupo F (Salta) - Cuba, Holanda, Grécia e República Checa