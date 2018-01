Definidos os novos confrontos da Superliga Masculina Os oito times classificados para a fase quarta-de-final da Superliga Masculina de vôlei foram definidos nesta Segunda-feira. Os jogos serão: Telemig Celular/Minas (1.º) x Ulbra/Ferraz/SPFC (8.º); Cimed/Florianópolis (2.º) x Wizard Campinas (7.º); Banespa/São Bernardo (3.º) x On Line (6.º); e Unisul/Nexxera (4.º) x Bento Vôlei (5.º). Os desta nova fase jogos serão disputados nos dias 11, 16 e 18 de março. As equipes que terminaram até o quarto lugar tem a vantagem de escolher como será a ordem dos confrontos: ou jogam o 1.º e o 3.º em casa e o 2.º fora ou disputam o 2.º e o 3.º em casa e o 1.º fora. Quando os times enviarem suas escolhas à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) é que a entidade confirmará a tabela. Os resultados - A definição dos duelos aconteceu graças aos resultados da última rodada da fase classificatória. O Telemig Celular/Minas, que já estava garantido em primeiro lugar, venceu seu 18.º jogo no torneio ao bater o Wizard Campinas por 3 sets a 2 (24/26, 19/25, 25/22, 25/23 e 15/13). Quem também estava com a posição garantida é o vice Cimed, que ganhou do Ulbra/Ferraz/SPFC por 3 sets a 0 (27/25, 25/22 e 25/23). Os outros resultados da noite foram: Shopping ABC/Araçaman 2 x 3 Lupo/Náutico (22/25, 19/25, 25/19, 25/22 e 13/15); São Caetano/Tamoyo 1 x 3 UCS/Colombo (22/25, 23/25, 25/23 e 21/25); Unisul/Nexxera 2 x 3 On Line (26/28, 25/23, 20/25, 25/16 e 12/15); e Banespa/São Bernardo 3 x 1 Bento Vôlei (25/17, 23/25, 25/20 e 25/23).