Definidos os times que disputam o Mundial masculino de vôlei

Com o término dos torneios eliminatórios neste fim de semana, já estão definidas as 24 seleções que disputarão o Mundial masculino de vôlei de 2010, que acontecerá na Itália entre 24 de setembro e 10 de outubro do ano que vem. O Brasil, atual bicampeão, já tinha vaga assegurada.

A segunda vaga na América do Sul ficou com a Argentina, que passou por Colômbia, Bolívia e Chile nas Eliminatórias.

Veja os times classificados:

Brasil (atual campeão)

Itália (país-sede)

Porto Rico

Rússia

Alemanha

Venezuela

Tunísia

Egito

China

Austrália

Bulgária

República Checa

Polônia

França

Sérvia

Espanha

Cuba

Estados Unidos

Camarões

Japão

Irã

Canadá

México

Argentina