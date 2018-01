Depois de dois vices, Minas pode reconquistar a Superliga O Telemig Celular/Minas só precisa de mais uma vitória neste domingo contra o Cimed, às 12h30, no Ginásio do Sesc, em Florianópolis, para conquistar seu quarto título na Superliga Masculina de Vôlei e apagar as lembranças ruins dos últimos dois anos, quando amargou o vice-campeonato. "A união do grupo e o foco nas vitórias estão fazendo a diferença nas finais. Fizemos nossas melhores apresentações em toda a competição nesses dois últimos jogos?, afirmou o técnico Mauro Grasso. O Minas já conquistou três vezes a Superliga, em 2000, 2001 e 2002, e soma ainda outros três títulos nacionais, conquistados em 1984, 1985 e 1986, na época em que a competição ainda se chamava Campeonato Brasileiro. Grasso já tem um título, mas com o Banespa, em 2005, justamente em cima do Minas. Experiente, ele sabe que o time não pode se considerar campeão antes de fechar a série melhor-de-cinco. "Não tem nada ganho, por isso não festejamos a vitória no segundo jogo como a torcida queria", disse, sobre o jogo de terça, em Belo Horizonte, no qual a equipe repetiu o 3 a 0 do primeiro jogo. "Estamos diante de um grande adversário e, mesmo com a vantagem, não podemos relaxar?, afirma o treinador. O Cimed, treinado por Renan Dal Zotto, é o atual campeão da Superliga e acredita que pode virar a série decisiva. O levantador Bruno Resende, filho de Bernardinho e convocado para o elenco de 19 jogadores que disputarão a Liga Mundial, acredita que a equipe evoluiu na segunda partida, e que precisa controlar o nervosismo. "Faltou confiança nos momentos decisivos, e pecamos também por estarmos um pouco ansiosos?, afirmou o jogador, que tem uma receita para controlar a ansiedade. "Como estamos perdendo a série por 2 a 0, temos de pensar jogo a jogo. O primeiro passo é ganhar agora, para que a gente consiga se manter vivo." Se o Cimed vencer, a quarta partida da decisão será no próximo fim de semana, em Belo Horizonte.