Desta vez nos EUA, seleção masculina de vôlei bate rival pela 3ª vez em amistoso

Pela terceira vez em três amistosos, a seleção brasileira masculina de vôlei derrotou nesta sexta-feira os Estados Unidos. Depois de vitórias nos dois jogos realizados em casa - em São Paulo e em Manaus -, a equipe dirigida pelo técnico Renan Dal Zotto encarou os rivais na cidade de Chicago, em solo norte-americano, e venceu por 3 sets a 0 - com parciais de 25/21, 25/23 e 29/27.

Satisfeito com o resultado desta sexta-feira, Renan Dal Zotto destacou o fato de poder utilizar, a cada partida, uma formação diferente. "Foi um bom jogo, uma boa vitória, importante porque tivemos dois jovens em quadra, Renan e Lucas Lóh, o tempo todo e corresponderam ao que esperávamos", disse o treinador.

A seleção brasileira viajou com os levantadores Bruninho e Murilo Radke; os opostos Renan e Rafael Araújo; os centrais Lucão, Maurício Souza, Otávio e Isac; os ponteiros Lucarelli, Maurício Borges, Lucas Lóh e João Rafael, e os líberos Tiago Brendle e Thales.

"Mantivemos esses jovens e conseguimos manter bom nível principalmente nos finais de sets, com todos concentrados e fazendo o que era preciso para fecharmos cada parcial e conseguirmos essa importante vitória", complementou Renan Dal Zotto.

As duas seleções voltam a se enfrentar neste sábado, às 21h30 (de Brasília), novamente em Chicago, no último amistoso da série preparatória para a Copa dos Campeões, último compromisso da temporada, que será de 12 a 17 de setembro, no Japão. O Brasil é o atual campeão, depois de ter conquistado o título em 2013.