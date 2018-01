Destaque da Liga, Rodrigão se prepara para pegar Portugal Entre os destaques brasileiros na Liga Mundial de Vôlei, está o meio-de-rede Rodrigão, titular em todas as partidas até agora. A caminho de Portugal, a equipe se prepara para enfrentar os donos da casa em Lisboa, sábado e domingo, às 12 horas. Com 2,05m, Rodrigão marcou 36 pontos até agora e é o quatro entre os melhores bloqueadores, com 12 pontos no fundamento. ?Espero que a gente consiga chegar às finais bem em todos os fundamentos, não apenas no bloqueio. Ainda nos falta ritmo de jogo, mas isso vamos ganhando aos poucos. Esse desentrosamento gerou alguns erros e temos de saber lidar com eles?, diz. Sobre a equipe portuguesa, Rodrigão comenta: ?Eles tiveram um problema com o levantador titular, que está contundido. Vamos ver alguns vídeos para analisar como estão jogando. Eles nos surpreenderam no ano passado?, alerta Rodrigão, lembrando que no ano passado Portugal foi o único time que bateu o Brasil na Liga. Os jogadores que viajam para Portugal: Ricardinho, Marcelinho, Bruno Rezende, André Nascimento, Anderson, Rodrigão, André Heller, Sidão, Lucas, Giba, Dante, Murilo, Samuel, Ezinho e Escadinha.