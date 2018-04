Destaque, Dante elogia postura da seleção brasileira

Um dos destaques da vitória por 3 sets a 0 diante de Porto Rico, nesta quinta-feira, pela Copa do Mundo de vôlei, o ponteiro Dante elogiou a postura da equipe, que engrenou na competição e já luta pelo bicampeonato. "Gostei da atitude do Brasil. Jogamos com um ritmo forte desde o início. Estivemos bem no saque, defesa, recepção e ataque. E Porto Rico acabou baixando a guarda", comentou o jogador. Já o destaque da partida para Dante, apesar de sua boa exibição, foi, mais uma vez, o líbero Serginho. ""Conseguimos minar o Soto com duas defesas do Serginho logo no primeiro set. Nas duas vezes, o Soto atacou a sua melhor bola. A partir daí, acho que ele perdeu um pouco de confiança", encerrou.