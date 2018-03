Dia ruim para brasileiros no circuito mundial de vôlei de praia

Os campeões dos torneios da Austrália e da China, Pedro Solberg e Harley foram surpreendidos nesta quinta-feira pelos poloneses Grzegorz Fijalek e Mariusz Prudel. A dupla brasileira perdeu por 2 sets a 1 (21/13, 20/22 e 12/15), na primeira rodada do Aberto de Praga - terceira etapa do circuito mundial de vôlei de praia. Na repescagem, os cabeças-de-chave número 1 se recuperaram e passaram pelos franceses Guilherm Deuloffeu e Yannick Salvetti, por duplo 21/15. Para conquistarem o título Pedro e Harley terão de vencer seis jogos consecutivos. Márcio e Fábio Luiz, vice-campeões nas ultimas três temporados do circuito mundial, perderam para os suíços Sascha Heyer-Patrick Heuscher por 18/21, 23/21 e 6/15. Nesta sexta-feira, 9, na repescagem, enfrentam os estonianos Kristjan Kais Kr. e Rivo Vesik e precisam vencer para seguir na competição. A derrota dos brasileiros não foi a única surpresa da rodada de estréia. Os chineses Penggen Wu e Linyin Xu, vice-campeões em Adelaide e Xangai, também perderam. Depois de uma suada vitória contra os alemães Matysik-Uhlmann por 2 a 1 (21/19, 18/21 e 15/12), acabaram batidos pelos austríacos Doppler e Gartmayer de novo em três sets - 21/13, 12/21 e 7/15. O dia foi ruim também para Franco e Pedro Cunha. Os atuais campeões brasileiros perderam para os alemães Brink e Dieckmann por 14/21, 21/17 e 11/15. A única dupla verde-amarela que passou invicta pela quinta-feira foi Ricardo e Emanuel. Os pentacampeões do circuito mundial e medalhistas de ouro olímpicos em Atenas 2004 avançaram para as oitavas-de-final com vitórias por 2 a 0 sobre os locais Rotrekl e Kufa (21/16 e 21/14). Os próximos adversários de Ricardo e Emanuel serão Schuil e Nummerdor, ex-astros da seleção holandesa de quadra e que se transferiram para as areias em 2006.