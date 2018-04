Duas duplas brasileiras avançam às oitavas na Holanda

As duplas formadas pelos brasileiros Harley e Alisson e Benjamin e Franco avançaram nesta quinta-feira para as oitavas de final da etapa de Haia, na Holanda, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Enquanto as duas parcerias mantêm 100% de aproveitamento no torneio, Billy e Bruno Schmidt e Ricardo e Pedro Solberg precisarão de cinco vitórias na repescagem para chegar às semifinais.

Nesta quinta-feira, Harley e Alisson estrearam na etapa holandesa do Circuito Mundial com uma vitória tranquila sobre os anfitriões Oude Elferink e Stiekema por 2 sets a 0 (21/15 e 21/16). Na sequência, os brasileiros passaram pelos noruegueses Skarlund e Spinnangr, novamente por 2 sets 0 (21/13 e 21/16).

Benjamin e Franco tiveram mais dificuldades na primeira rodada, mas conseguiram derrotar os dinamarqueses Hoyer e Soderberg por 2 sets 1 (19/21, 27/25 e 15/13), após 1 hora e 16 minutos de partida. Na segunda fase, eles superaram os letões Samoilovs e Sorokins por 2 sets a 0 (21/16 e 22/20).

Ricardo e Pedro Solberg, que iniciaram a parceria há apenas uma semana, também sofreram na estreia, com um vitória apertada sobre os australianos Boehm e McHugh por 2 sets 1 (21/9, 16/21 e 15/7). Mais tarde, a dupla acabou sendo derrotada pelos austríacos Gosch e Horst por 2 sets a 1 (21/19, 17/21, 16/14).

Já Billy e Bruno Schmidt, que haviam passado pelo qualifying, foram superados pelos italianos Casadei e Tomatis por 2 sets a 1 (18/21, 21/19 e 22/20), logo na estreia da chave principal. Na primeira rodada da repescagem, os brasileiros conseguiram se manter vivos no torneio com uma vitória sobre os austríacos Doppler e Mellitzer por 2 sets 1 (19/21, 21/19, 15/12).