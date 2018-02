Duelo de lanternas abre semana da Superliga feminina

A quinta rodada da primeira fase da Superliga feminina começa nesta Terça-feira com uma partida: Vôlei Futuro e Banespa, às 20h30, em Araçatuba, no Ginásio Plácido Rocha. O duelo vale a fuga da lanterna da classificação. É que os dois times realizam as piores campanhas. O Banespa é o décimo e último colocado, com dois pontos, após duas derrotas em dois jogos, enquanto que o Vôlei Futuro é o nono, com três jogos e três derrotas e três pontos. As posições não mudam nem em outros critérios, já que o time do Banespa é pior em sets average, com 0,167 (ganhou um set e perdeu seis) a 0,222 (dois sets vencidos e nove vitórias). A competição continuará com dois jogos na quarta: Brasil Telecom x São Caetano/Detur, às 19h30, e Finasa/Osasco x Mackenzie/Companhia do Terno, às 20h30. Na quinta, a rodada será encerrada com o jogo Pinheiros/Blausiegel x Fiat/Minas, às 19h30.