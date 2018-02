Duelo de promessas marca jogo entre Cimed e Bento Gonçalves

A Superliga masculina de vôlei terá como destaque neste sábado a equipe do Cimed, de Santa Catarina, que tentará manter os 100% de aproveitamento diante do Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo B do primeiro torneio da competição. O duelo acontece em Florianópolis, no Ginásio Capoeirão, às 18 horas. Além disso, o confronto na capital catarinense colocará frente a frente duas das principais revelações do voleibol brasileiro. O ponteiro Thiago Alves (Cimed), de 21 anos, e o meio-de-rede Tiago Barth (Bento Gonçalves), de 19 anos. Mais seis partidas complementam a rodada neste sábado. Universo/UPtime (MG) x Sada Betim (MG); Tigre/Unisul/Joinville (SC) x Fátima/UCS/Multisul (RS); Shopping ABC/Santo André (SP) x Vôlei Futuro (SP); Telemig Celular/Minas (MG) x Álvares Vitória (ES); Ulbra/UPtime/Suzano (RS) x Purity/Cesumar (PR); e São Caetano/Tamoyo (SP) x Santander/S. Bernardo (SP).