Dupla brasileira avança na etapa de Seul de vôlei de praia

Com uma vitória de virada sobre as experientes Leila e Sandra Pires, Maria Clara e Carolina avançaram ao qualy do Aberto de Seul, na Coréia do Sul, terceira etapa do circuito mundial de vôlei de praia. Depois de perderem o primeiro set por 21/16 na arena do Rio Han, as irmãs cariocas se recuperaram e fecharam o jogo em 21/16 e 15/10 em 53 minutos. Nesta quarta-feira, Maria Clara e Carolina devem fazer duas partidas no torneio classificatório que apontará as oito equipes que se juntarão às 24 pré-classificadas à chave principal, entre elas as brasileiras Juliana e Larissa, Renata e Talita e Ana Paula e Shelda. Como primeiras do ranking, Maria Clara e Carolina folgarão na primeira rodada do qualy. Depois, enfrentarão as vencedoras do encontro das canadenses Moppett e Niemczewska e as australianas Busch e Smith. Se ganharem, medirão forças contra quem sobreviver ao duelo entre as mexicanas Candelas e Garcia e as inglesas Boulton e Johns. Caso consigam o ingresso ao grupo de elite, as vice-campeãs brasileiras de 2007 ampliarão o esforço verde-amarelo na busca de uma inédita medalha de ouro na Coréia do Sul. Nas quatro edições anteriores, o segundo lugar de Mônica e Adriana em 1997 foi o resultado mais expressivo. No ano passado, Juliana e Larissa bateram Ana Paula e Leila na disputa do terceiro lugar, depois de perderem a semifinal para Tian Jia e Wang. O título ficou com as australianas Natalia Cook e Tamsin Barnett.