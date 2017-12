Dupla dos EUA vence vôlei de praia As norte-americanas Youngs e Fontana derrotaram as australianas Cook e Pottharst, por 2 sets a 1, e ficaram com o título da etapa italiana do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, encerrado neste domingo em Cagliari. Na decisão brasileira do terceiro lugar, a vitória ficou com Adriana Behar e Shelda, que ganharam por 2 sets a 0 de Sandra e Tatiana. As duplas voltam a se encontrar a partir de sexta-feira, quando terá início a etapa da Suíça. Lá também estarão Adriana Bento e Patrícia, que terminaram o torneio de Cagliari na nona colocação e que embarcam amanhã para Gstaad.