Dupla Larissa/Juliana fica a uma vitória da vaga no Pan

Faltou pouco para Larissa e Juliana já garantirem nesta sexta-feira a vaga antecipada para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Mas a dupla perdeu um de seus jogos no dia e precisa agora de uma vitória neste sábado, quando também tentará ir à semifinal da terceira etapa do Circuito Mundial Feminino de Vôlei de Praia, em Seul, na Coréia do Sul. O critério para a definição da única dupla do Brasil classificada para o Pan é a colocação no ranking até o final do mês de junho. Como têm grande vantagem na liderança, Larissa e Juliana podem garantir a vaga antecipada já nesta etapa de Seul do Circuito Mundial - para isso, precisam chegar ao menos às semifinais. Nesta sexta-feira, elas deram um bom passo com a vitória sobre as também brasileiras Adriana Behar e Shelda, por 25/23 e 25/13. Depois, no entanto, Larissa e Juliana perderam para as australianas Cook e Barnett, por 21/13 e 21/16. Agora na repescagem, Larissa e Juliana esperam a definição de suas adversárias no jogo deste sábado, quando uma vitória as colocará na semifinal da etapa. O confronto pode ser com as chinesas Xue e Zhang Xi ou com as brasileiras Renata e Talita, justamente a única dupla que pode lhes tirar a vaga no Pan. Além de Larissa/Juliana e Renata/Talita, outras duas duplas do Brasil, das cinco que começaram a disputa, continuam na disputa pelo título em Seul. Com uma vitória e uma derrota no dia, Adriana Behar/Shelda e Ana Paula/Leila também disputam a repescagem neste sábado, em busca de vaga na semifinal. Enquanto isso, as brasileiras Ágatha e Shaylyn foram eliminadas nesta sexta-feira.