Dupla Sandra/Leila ganha o 1º título Depois de pouco mais de um ano de formada, a dupla Sandra Pires/Leila conquistou neste domingo seu primeiro título no vôlei de praia. As duas venceram a etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, ao derrotarem Gerusa/Vanessa por 2 sets a 1. As parciais da partida - disputava na arena montada na Praia de Iracema - foram de 18/15, 13/18 e 16/14. ?Fechamos o ano com chave de ouro. Foi uma temporada difícil, passamos alguns ?perrengues?, mas agora estamos atingindo um padrão de jogo. Queríamos dedicar este título a nossas famílias, em especial à minha mãe?, vibrou a canhotinha Leila, após uma grande atuação. Medalha de bronze com a seleção brasileira feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos de Atlanta, EUA, em 96, e Sydney, Austrália, em 2000, ela decidiu trocar as quadras pela areia na metade de 2001, logo depois de conquistar o título da Superliga Nacional feminina pelo Flamengo. Desde então, passou por um período de adaptação à praia, à parceira Sandra, com quem disputou 133 jogos e obteve 84 vitórias. Só no Circuito Brasileiro, em que haviam garantido antecipadamente o terceiro lugar (o hexacampeonato de Adriana Behar e Shelda e o vice de Ana Paula e Tatiana também foram conquistados por antecipação), jogaram 83 partidas, com 52 vitórias, 116 sets ganhos e 79 perdidos. Sandra e Leila passaram a ser a terceira dupla a conquistar o título de uma etapa do Brasileiro deste ano. Antes delas, apenas Adriana Behar/Shelda e Ana Paula/Tatiana tinha chegado lá. Até atingir a primeira final da parceria, as duas disputaram duas semifinais na duas etapas de que participaram em 2001 (ficando em terceiro nas duas) e nove semifinais este ano (com cinco terceiros lugares). A partir do Circuito Mundial do ano que vem, os resultados contam para a classificação para os Jogos de Atenas, na Grécia, em 2004. As duas melhores duplas brasileiras terão o direito a vaga.