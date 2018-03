Duplas brasileiras avançam na etapa de Osaka

As brasileiras que participam da etapa de Osaka do Circuito Mundial de Vôlei de Praia tiveram um dia de bons resultados. Das quatro duplas, apenas Ágatha e Shaylyn foram derrotadas. Mas elas conseguiram se classificar para o qualifying. Elas perderam logo na estréia para as cubanas Crespo e Ribalta por 2 sets a 0 (21/18 e 21/17). Depois, Agatha e Shaylin superaram as japonesas Asao e Take por 2 a 0, com parciais de 21/16 e 21/14, e se classificaram para a repescagem. As tricampeãs mundiais Juliana e Larissa venceram o primeiro com facilidade. Elas superaram Asao e Take por 2 a 0 (21/17 e 21/15). A segunda partida, contra as cubanas Crespo e Ribalta, foi mais difícil. Elas ganharam por 2 sets a 1, com parciais de 21/14, 17/21 e 15/9. Nas oitavas-de-final, Juliana e Larissa vão enfrentar as australianas Barnett e Cook. Renata e Talita não tiveram qualquer problema para avançar às oitavas-de-final. Em duas partidas tranqüilas, elas venceram as checas Klapalova e Petrova por 2 a 0 (21/18 e 21/13) e as irmãs austríacas Schwaiger também por 2 a 0 (21/16 e 21/14). Elas enfrentarão Ana Paula e Shelda nas oitavas-de-final. As brasileiras venceram seus dois duelos por 2 sets a 0. No primeiro jogo, elas superaram as norueguesas Maaseide e Glesnes, com parciais de 21/19 e 21/11. Depois bateram as alemãs Claasen e Röder, com 21/14 e 21/15.