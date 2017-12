Duplas brasileiras disputam final da etapa de Portugal

As duplas Ricardo/Emanuel e Franco/Pedro Cunha fazem neste domingo uma final 100% brasileira na etapa de Portugal do Circuito Mundial de vôlei de praia, na cidade de Espinho. Ricardo e Emanuel, campeões olímpicos e primeiros cabeças-de-chave, superaram nas semifinais os também brasileiros Harley e Pedro Solberg por 2 sets a 0, com parciais de 21-19 e 21-15. Será a 35.ª final da dupla no Circuito Mundial desde que começaram a competir juntos, em 2002. Frano e Pedro Cunha, segundos favoritos do torneio, derrotaram também uma outras dupla do Brasil para chegar à decisão: os campeões do mundo Márcio e Fabio Luiz, por 21-18 e 21-16.